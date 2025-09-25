Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2936457
Zee OdishaOdisha State

ପୁରୀରେ ସରକାରୀ ଜମି ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ଜବର ଦଖଲ

 ସେମାନେ 50000 ଟଙ୍କା ଦାବୀ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁଳି ଓ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ୧୮ ମାସ ହେଲା ଆଦେଶ ପରେ ବି ଏହା ଚାଲିଛି ତେବେ ୫୦ହଜାର ଲେଖାଏଁ ମାସକୁ ମାତ୍ର ୪ ଟି ଏହି ଆସିଲେ ମାସକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ୧୮ ମାସ ହେବା ଆଦେଶ ମାନେ ୩୬ ଲକ୍ଷ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:05 PM IST

Trending Photos

ପୁରୀରେ ସରକାରୀ ଜମି ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ଜବର ଦଖଲ

ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଅବାଧରେ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ଜବର ଦଖଲ ଓ ତାପରେ ହେଉଛି ବିକ୍ରୀ। ଏଭଳି କରି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ୍ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଧାଫାଶ କରିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ଯଦି କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଵା ବିକ୍ରି ଵା କ୍ରୟ କରିବ ତାହା ବେଆଇନ। ଏହା ପରେ ଯଦି କେହି ନିୟମ ନ ମାନି କିଣେ ଓ ନିର୍ମାଣ କରେ ସେହି ଯାଗାକୁ ବିଜୁଳି ଓ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ଅନୁମତି ଵା NOC ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦଖଲ ଓ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଜୋର କରି ଆଉ ଜମି ବିକିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏବେ ପ୍ରାୟ ୮ ମାସ ହେବ ବେଆଇନ କିଣାବିକା ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଫର୍ଜରୀ NOC ଦ୍ୱାରା light ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି। 

ସେହି noc ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିଲା କି ଦସ୍ତଖତରେ stamp ରହୁନାହିଁ। କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ରେ ଗଡବଡି ଓ ପାରିତ ହେଇଥିବା noc ର date ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତର ତାରିଖ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଫର୍ଜରୀ କରି noc ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ 50000 ଟଙ୍କା ଦାବୀ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁଳି ଓ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ୧୮ ମାସ ହେଲା ଆଦେଶ ପରେ ବି ଏହା ଚାଲିଛି ତେବେ ୫୦ହଜାର ଲେଖାଏଁ ମାସକୁ ମାତ୍ର ୪ ଟି ଏହି ଆସିଲେ ମାସକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ୧୮ ମାସ ହେବା ଆଦେଶ ମାନେ ୩୬ ଲକ୍ଷ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। 

ଏହା ବଢି 50 ଲକ୍ଷ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଆମଆଦମୀ ପାର୍ଟି।ତେବେ ଆମ୍ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରୀଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷକରି ବଳିଆପଣ୍ଡା ମୌଜାର ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ବର୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି। ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଆମ୍ଆଦମୀ ପାର୍ଟି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

CBDT
କରଦାତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲେ ସରକାର
Hirakud Dam Gate Open
ହୀରାକୁଦ ଖୋଲିଲା ୨୦ ଗେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ କ'ଣ କହିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
Odisha Police
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ଏହି ତାରିଖରେ ହେବ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା
BJP
BJP: ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଦେଲା ବିଜେପି
top 10 news today
Top 10 News: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ଛୁଟି ବାତିଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
;