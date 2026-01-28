ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଭୟଙ୍କର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ: ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ୩ ଗୁରୁତର

Firecracker Factory Explosion: ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରିଷୋ ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନାରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି।
ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୩୦ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଗାଁ ଶୋଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିରାଟ ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ କାରଖାନାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି କିଛି କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ।
ଖବର ପାଇ ବାଲିପାଟଣା ପୋଲିସ ଏବଂ ନିଆଳି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏବେ ଏହି ବେଆଇନ କାରଖାନାର ମାଲିକ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା, ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି।
ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ: ଜନବସତି ନିକଟରେ ଏଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା କିଭଳି ଚାଲିଥିଲା? ଏହି ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।