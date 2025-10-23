Odisha News: ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଠାବ,୨ ଗିରଫ

(ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୁଜାରୀ, ଗଜପତି)Odisha News: ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଠାବ ହେବା ସହ ୧୨ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଡମ୍ବଗୁଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ର ଗୋଲାପାଜୁ ଗାଁରେ। ଗାଁର ଘନଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଦୂର ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା କରି ଗଞ୍ଜାମ,ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା।
Trending Photos
(ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୁଜାରୀ, ଗଜପତି)Odisha News: ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଠାବ ହେବା ସହ ୧୨ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଡମ୍ବଗୁଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ର ଗୋଲାପାଜୁ ଗାଁରେ। ଗାଁର ଘନଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଦୂର ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା କରି ଗଞ୍ଜାମ,ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା।
ଖବର ପାଇ ମୋହନା ଓ ଅଡବା ପୋଲିସ ମିଳିତ ରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଅଭିଯୋଗରେ ଘନଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଓ କ୍ରୟ କରିଥିବା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କରି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରୀ କରାଯାଇଛି। କାରଖାନା ଚଳାଉ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ମାନେ ବେନାମୀ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର କୁ ଆଣି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋହନା ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସରଞ୍ଜାମ ସହ ବାର ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।