Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2972535
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଠାବ,୨ ଗିରଫ

(ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୁଜାରୀ, ଗଜପତି)Odisha News: ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଠାବ ହେବା ସହ ୧୨ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଡମ୍ବଗୁଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ର ଗୋଲାପାଜୁ ଗାଁରେ। ଗାଁର ଘନଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଦୂର ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା କରି ଗଞ୍ଜାମ,ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା।

Written By  Narmada Behera|Reported By: PREMANANDA PUJARI|Last Updated: Oct 23, 2025, 04:22 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଠାବ,୨ ଗିରଫ

(ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୁଜାରୀ, ଗଜପତି)Odisha News: ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଠାବ ହେବା ସହ ୧୨ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଡମ୍ବଗୁଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ର ଗୋଲାପାଜୁ ଗାଁରେ। ଗାଁର ଘନଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଦୂର ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା କରି ଗଞ୍ଜାମ,ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା।

ଖବର ପାଇ ମୋହନା ଓ ଅଡବା ପୋଲିସ ମିଳିତ ରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କାରଖାନା ଅଭିଯୋଗରେ ଘନଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଓ କ୍ରୟ କରିଥିବା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

 ଏହି ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି କରି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରୀ କରାଯାଇଛି। କାରଖାନା ଚଳାଉ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ତିନି ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ମାନେ ବେନାମୀ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର କୁ ଆଣି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋହନା ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସରଞ୍ଜାମ ସହ ବାର ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines
Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...
Bihar Election 2025
ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମହାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା, ଅଶୋକ ଗେହଲଟ୍ କହିଲେ ପୂରା କାରଣ
Parvesh Aggarwal
Indore Congress Leader Death:ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ପରଲୋକ
Delhi encounter
Delhi Encounter: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର: ଟଳିଲେ ୪ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧି
yama dwitiya
ଆଜି ପୁରୀରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଭାଇ-ଭଉଣିଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ- ଭାଇ ଦ୍ୱିତୀୟା