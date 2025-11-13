Advertisement
Odisha News: ୧୩୭ ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ନିଶା ବେପାରୀ

Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ନିଶା କାରବାର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢେଙ୍କା ଗାଁର ଏକ ଘରୁ ୧୩୭ ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି।

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Nov 13, 2025, 01:38 PM IST

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଢେଙ୍କା ଗାଁର ପ୍ରଭାକର ମହାନ୍ତି (୪୨)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଆଧାର କରି, କେନ୍ଦୁଝର ଅବକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୋବାଇଲ୍ ୟୁନିଟର ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୋହିତ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ।ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଦଳ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଅବକାରୀ ଉପ-ଅଧିକ୍ଷକ ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦୀପଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ୯୪ ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ (ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର)ଏବଂ ୪୩ ଲିଟର ବିୟର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ମୋଟ ୧୩୭ ଲିଟର ଥିଲା। ହାଟଡିହି ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଶିବବ୍ରତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ସୋସୋ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଆଇଆଇସି ଶିବ ଶଙ୍କର ଆଲଦା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ର ଅଂଶ ଭାବରେ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୋହିତ ନାୟକ,ଗିରିଜା ନନ୍ଦନ ଜେନା, ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଏବଂ ତନୁ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅପରେସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏ-ନେଇ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।

Narmada Behera

Odisha News: ୧୩୭ ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ନିଶା ବେପାରୀ
ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆପଡ଼ା ଫଳ, ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ ଦାଦନ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ?
Puri News: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି, ଆଜି ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ
Today Petrol Diesel Price: ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ତୈଳଦର, ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର