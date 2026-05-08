ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡେନରେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ୍, ଆତଙ୍କିତ ଗ୍ରାମବାସୀ

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: May 08, 2026, 08:53 PM IST

ବରଗଡ଼: ପଥର କ୍ଵାରିରେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ସହ ଆତଙ୍କିତ। ଘରଦ୍ୱାର ପାଉଁଶରେ ଭରପୁର ସହ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ଥରହର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ନିୟମକୁ ଫୁ’ କରି ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଛି ପଥର ଲୁଟ୍। ଦିନ ଦ୍ଵିପହରରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରୁଛି ଧରଣୀ, ଆଉ ଭୟରେ ଥରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ମାଇନିଂ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କାହା ଛତ୍ରଛାୟାରେ ବଳୀୟାନ ଏହି ପଥର ମାଫିଆ? କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ?

ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡେନରେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ୍। ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂରେ ଥରୁଛି ଅଞ୍ଚଳ। ଜିଲୋଟିନ୍ ଓ ବାରୁଦ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଖଣି ବିଭାଗ କାହିଁକି ଚୁପ୍? କ୍ରସର ପାଇଁ ବଳି ପଡୁଛି ପରିବେଶ, ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଚାଲିଛି ଖନନ, କାହା ଇସାରାରେ ହେଉଛି ପଥର ଚୋରି?ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡେନ ବ୍ଲକ୍‌ର ମହୁଲପାଲି ଓ କେସେଇପାଲି ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଛି ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ୍। କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଳି ପଡୁଛି ପ୍ରକୃତି ଓ ଜନଜୀବନ। ଦିନ ଦ୍ଵିପହରରେ ଏଠାରେ ହେଉଛି ବେଆଇନ ହାଇ-ଇଣ୍ଟେନସିଟି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ। ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠୁଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କ ଚାଷଜମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଠି ଛିଟିକି ପଡୁଛି ପଥର ଖଣ୍ଡ। ପଥର କ୍ୱାରି ଠାରୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ରାସ୍ତା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ୧ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିଛି ଭାଲୁପାଲି ଗାଁ। ତଥାପି ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ହେଉଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ।

ପ୍ରଶାସନର ସବୁ ନିୟମକୁ ଏମାନେ ମୋଡ଼ି ମକଚି ଫୁ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଏଠାରେ ଦୁଇ ରୁ ତିନୋଟି କ୍ରସର ରହିଛି। ଆଉ ଏହି କ୍ରସରଗୁଡିକୁ ପଥର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ଶେଷ କଲେଣି ମାଫିଆ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଜିଲୋଟିନ୍ ଓ ବାରୁଦ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ମାଇନିଂ ବିଭାଗ କାହିଁକି ଚୁପ୍? କାହା ପକେଟ୍‌କୁ ଯାଉଛି ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ପିସି? କାହା ବଳରେ ଏମାନେ ବଳିଆନ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବର୍ବାଦ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପରିବେଶ ଓ ଜନଜୀବନ। 

ଏବେ କ୍ରସରରୁ ଉଡୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବା ନେଇ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ। ସେପଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଜରିଆରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛ କ୍ରସର୍ ଗୁଣ୍ଡରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଗଛ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ହେଲେ ଏଥି ପ୍ରତି କାହାରି ନିଘା ନାହିଁ। ବ୍ଳାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ କଡା ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଇନିଂ ଅଫିସର। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଲେ ଆକ୍ସନ ଜିରୋ , କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଣ ନିଷ୍ପତି ନେବେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା।

Priyambada Rana

