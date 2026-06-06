Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Weather: ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି...ଜୁନ ୯ ଯାଏଁ ରହିବ ଛଟପଟ ପରିସ୍ଥିତି

Odisha Weather: ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି...ଜୁନ ୯ ଯାଏଁ ରହିବ ଛଟପଟ ପରିସ୍ଥିତି

Odisha Weather: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ତାଳଚେର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 06, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:10 PM IST
Odisha Weather: ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି...ଜୁନ ୯ ଯାଏଁ ରହିବ ଛଟପଟ ପରିସ୍ଥିତି

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Weather: ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିବନି ତ୍ରାହି...ଜୁନ ୯ ଯାଏଁ ରହିବ ଛଟପଟ ପରିସ୍ଥି
odisha weather0 min ago
2
DRDO Recruitment 202617 min ago
3
Top 10 News Headlines Odisha2 hrs ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Odisha vigilance3 hrs ago