Odisha Weather: (ଭୁବନେଶ୍ୱର)- ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ତିନିଦିନ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁନ୍ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆର୍ଦ୍ରତାଯୁକ୍ତ ପବନକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆସନ୍ତା ୨-୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରଫ୍ ର ପ୍ରଭାବ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ଜୁନ୍ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ଜୁନ୍ ୧୧ ରୁ ବଜ୍ରପାତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଜୁନ୍ ୧୩-୧୪ ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟ ସାରା ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଂଶ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୧.୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୪୧.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ୪୧.୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ତାଳଚେର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୩୯.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ କଟକରେ ୩୯.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯଦିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା, ତଥାପି ରାଜଧାନୀର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହଜ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଇଏମଡି ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।