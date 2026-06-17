Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Thunderstorm Alert: ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀଜନିତ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା IMD

Odisha Thunderstorm Alert: ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀଜନିତ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା IMD

Odisha Thunderstorm Alert: ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରାୟ ୭୪ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି ସମୟରେ ବି ହିଟୱେଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 17, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:04 PM IST
Odisha Thunderstorm Alert: ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀଜନିତ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା IMD

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Thunderstorm Alert: ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀଜନିତ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ
Odisha Thunderstorm Alert1 min ago
2
State Wise Fertility Rate34 min ago
3
Odisha news2 hrs ago
4
Khageswar Deheri2 hrs ago
5
Narendra Modi2 hrs ago