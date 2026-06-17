Odisha Thunderstorm Alert: (ଭୁବନେଶ୍ୱର) ଆସନ୍ତା ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ବୁଧବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି କହିଛି। IMDର ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ମୌସୁମୀର ଉତ୍ତର ସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର କିଛି ଅଂଶରେ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ।
ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳର ବଅଁରପାଳରେ ସର୍ବାଧିକ ୭ ସେମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସେହିପରି କନ୍ଧମାଳର ଖଜୁରିପଡ଼ା ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ଧାମନଗରରେ ୬ ସେମି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୁଲେଟିନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରାୟ ୭୪ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି ସମୟରେ ବି ହିଟୱେଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
IMD ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଜଳାଶୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ, ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜୁନ୍ ୧୮ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା, ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ବହିବା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଝଡ଼ତୋଫାନ ସହ ପାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।