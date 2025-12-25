Odisha Weather Update: ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି

Odisha Weather Update: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚଦିନ ପାଇଁ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ।
Odisha Weather Update: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚଦିନ ପାଇଁ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ,ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ୨୭ ତାରିଖରେ ସକାଳ ସମୟରେ ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ #ଘନକୁହୁଡ଼ି
ରାଜଧାନୀ #ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ଘନ କୁହୁଡି
ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ 5ଟା 30 ରୁ 7ଟା 30ରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 100ମିଟର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 600ମିଟର ରହିଛି pic.twitter.com/6vOEwheMyP
— usd (@usd0705) December 25, 2025
ରାଜ୍ୟରେ #ଘନକୁହୁଡିର ଆସ୍ଥରଣ
ଉପଗ୍ରହ ରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦୁଝର, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନକୁହୁଡିର ଆଛାଦାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l pic.twitter.com/lQQx8aLuii
— usd (@usd0705) December 25, 2025
ସେହିପରି, ଡିସେମ୍ବର ୨୮, ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅନୁଗୁଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଇଏମଡି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ (ରାତ୍ରି) ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସିମିଲିଗୁଡ଼ାରେ ୬.୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ୧୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ସେପଟେ, ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ମଧ୍ୟ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥଣ୍ଡା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି। ରାତି ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥାଏ।
ଆଇଏମଡି ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ଏବଂ ୨୭ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ରାଜପଥ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଡିସେମ୍ବର ୨୮, ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିପାରେ। ସ୍କାଇମେଟ୍ ୱେଦରର ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ମହେଶ ପାଲାୱତଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରେ ସେମାନଙ୍କର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।