Odisha Weather Update: ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ! ବଢୁଛି ରାତି ପାରଦ

Odisha Weather Update: ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ରା ୨ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ପାହାଡି଼ ଅଞ୍ଚଳ ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୬.୮ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ସେମିଳିଗୁଡାରେ ୯.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ସେପଟେ, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୦.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଚାନ୍ଦବାଲି, ପାରାଦ୍ବୀପ୍, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କୁଶମତା ୦ ରୁ ୫୦ ମିଟର ରହିଛି।
ସେହିପରି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ତିରେ ମଡରେଟ୍ କୁହୁଡି ଭୁବନେଶ୍ବର, ବାରିପଦା , ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ରାଉରକେଲାରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଉ ୨ ଦିନ ଉପକୂଳ ବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ୩୧ ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସପ୍ତାହକ ପାଣିପାଗରେ କିଛି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ । ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ଖରାଟିଆ ରହିବ। ଶୀତ କମିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ପାଣିପାଗର ଅସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ୍ରମଶଃ ଦିନରେ ଟାଣ ଖରା ଏବଂ ରାତିରେ ଥଣ୍ତା ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।