IMD Weather Update: ବଦଳିଲା ପାଣିପାଗ ମିଜାଜ୍, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ଆଇଏମଡି ଜାରି କଲା ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

IMD Weather Update: ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ, ମେ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେସୁଦ୍ଧା ଥଣ୍ଡା ରହିଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ ହଠାତ୍ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଏକ ଥଣ୍ଡା, ସୁଖଦ ପରିବେଶ ଆଣିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଦିଲ୍ଲୀ-NCRର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଝଡ଼ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। IMD କହିଛି ଯେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମାବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଏହା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷା ଆଣିଥାଏ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ହିଟୱେଭ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବ। ହେଲେ ରାତି ସମୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମେ ୩ତାରିଖରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୦-୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୫-୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। IMD ଅନୁଯାୟୀ, ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝଡ଼ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୨୦୨୬ ମେ ମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ମେ ୩ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ (ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ) ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି ।
