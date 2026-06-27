୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଶିବପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆଖପାଖ ୧୦ଟି ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମରୁ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ, ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ସୀମିତ ପ୍ରବେଶ ଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା ।
ଶିବିରରେ ରକ୍ତଚାପ, ଓଜନ ଏବଂ ବି.ଏମ୍.ଆଇ. ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଭଳି ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଦାନ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ, ଲାଞ୍ଜିଗଡର ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି "ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଠନ ପାଇଁ ମୌଳିକତା ଅଟେ। ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପ୍ରତିଷେଧକ ଯତ୍ନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସେବା କରୁଥିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାଧାନ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ଆମର ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ରହିଛି ।
ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଶିବପଦର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରସିକା କହିଲେ, "ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲି ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନ କାରଣରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ବେଦାନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ଉପଯୁକ୍ତ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ଗାଁର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପାଲଟିଛି ଏବଂ ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଛି ।
ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା, ଭିତ୍ତିଭୂମି, କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରସାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି। କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ୧.୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାଗୁଡିକରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ସମାବେଶୀ ବିକାଶକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଉପରେ ଏହାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।
Also Read- OTAS ଅଧିକାରୀ ଭୀମସେନ ଟୁଡୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ