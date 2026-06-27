Add Zee Business As A Preferred Source
App

୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ, ଲାଞ୍ଜିଗଡର ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି "ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଠନ ପାଇଁ ମୌଳିକତା ଅଟେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 27, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:02 PM IST
୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ମିଳିବ ‘ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ କଲର’, ଓଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today1 hr ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Gold rate today7:36 AM IST
5
Mahanadi Water Disputes6:54 AM IST