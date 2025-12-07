Advertisement
ଗଜପତିରେ ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା

ମୋହନା ବ୍ଲକ ଢେପାଗୁଡା ପଞ୍ଚାୟତ ମଣିଢିଅ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଣିଢିଅ ଗାଁର ତରା ରଇତଙ୍କ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଡେଙ୍ଗାଓସ୍ତା ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପାରି ନ ଥିଲା। ବଣ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଭିତରେ ରହିଛି ଗାଁ।

Dec 07, 2025

ଗଜପତି:(ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୂଜାରୀ) ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର‌ ଦୃଶ୍ୟ। ମୋହନା ବ୍ଲକର ଢେପାଗୁଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥମିବାରେ ନା ଧରୁନି। ରାସ୍ତା ନ ଥିବାରୁ କେଉଁଠି ଦୋଳାରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ବୁହା ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ଖଟିଆରେ ବୋହି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନା କୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟୋରେ ମା’ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି ତ କେଉଁଠି ମୃତ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବା ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 

ଏଭଳି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଶନିବାର ଦିନ ଢେପାଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଖଟିଆରେ ବୋହି ଗର୍ଭବତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣାଯାଇଥିଲା।‌ ମୋହନା ବ୍ଲକ ଢେପାଗୁଡା ପଞ୍ଚାୟତ ମଣିଢିଅ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡିଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଣିଢିଅ ଗାଁର ତରା ରଇତଙ୍କ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଡେଙ୍ଗାଓସ୍ତା ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ପାରି ନ ଥିଲା। ବଣ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଭିତରେ ରହିଛି ଗାଁ।

 ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବାଧ୍ୟହୋଇ ମଣିଢିଅ ଠାରୁ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଦୂର ତମ୍ପା ନିକଟକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆଣି ରାମ ନଦୀ ପାର କରିଥିଲେ।‌ ଏବଂ ପରେ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଡେଙ୍ଗାଓସ୍ତା ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପରେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମା’ ଛୁଆ ଦୁହେଁ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ମଣିଢିଅ ଯିବା ବାଟରେ ରାମ ନଦୀରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଗୁହାରି ଶୁଣୁ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସମୂହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାତାୟତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଛିନ୍ନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

