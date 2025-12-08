IND vs SA T20 Series: ବାରବାଟୀରେ ଆଜି ଅଭ୍ୟାସ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମାଗଣା ପ୍ରବେଶ !

Trending Photos
IND vs SA T20 Series: କଟକ: ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ ଖେଳିବ ଭାରତ। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ କଟକରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ଆଜି ସୋମବାର ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ।
ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (OCA) କହିଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅପରାହ୍ନ ୧.୩୦ ରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୪.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସନ୍ଧ୍ୟା ୫.୩୦ ରୁ ରାତି ୮.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଟ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦେବା ପାଇଁ, OCA ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ମାଗଣା ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ୬ ଏବଂ ୭ ଖୋଲିଛି।
ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା
ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କଟକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି। ଆଜି ଦିନ ୧୨ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ସକାଳ ୮ଟାରୁ କଟକଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା କିମ୍ବା ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ମାତା ମଠରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ପାସଧାରୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ବାଉଁଶ ଡିପୋରେ ବାମକୁ ମୋଡ଼ି ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ହାଓଡା ମୋଟର ଛକ ଏବଂ ମଣି ସାହୁ ଛକରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରୀନାର ହୋଟେଲ ଛକରୁ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଲ ହଷ୍ଟେଲ-ଗଡା ଦେଇ ମହାନଦୀ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ବ୍ୟବହାର କରି ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ।
ପାସଧାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟତୀତ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ କିମ୍ବା ଚଣ୍ଡି ଛକରୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଡକୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ପିଏସ୍ ଛକ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆନନ୍ଦ ଭବନ ଛକରୁ କିଲ୍ଲା ଫୋର୍ଟ ଦେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆଡକୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ପିଏସ୍ ଛକ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାସଧାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟତୀତ, ସମାଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛକରୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଛକ ଦେଇ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଡକୁ ଯାତାୟାତ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ।
OCA ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାସଧାରୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ YMCA କ୍ରସିଂ କିମ୍ବା ଲାୟନ୍ସ ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡକୁ ଯିବେ ଏବଂ OCA କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଲାଇନରୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ OPA ଛକ ଦେଇ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ପାସଧାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟତୀତ, ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଛକରୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଡକୁ କୌଣସି ଯାତାୟାତ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ପାସଧାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟତୀତ, ଲାୟନ୍ସ ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକରୁ କିଲ୍ ଖାନା ରୋଡ୍ ଦେଇ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଡକୁ ଯାନବାହନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସକାଳ ୮ଟାରୁ ରାତି ୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀ ଏବଂ କାଠଯୋଡି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଏବଂ ସହର ସୀମା ଭିତରେ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧ ରହିବ।
ଦିନ 12ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚହଟା ଛକ ଏବଂ ଶିଖରପୁର ଛକ ମଧ୍ୟରେ ବାଉଁଶ ଡିପୋ ଆଡକୁ ମହାନଦୀ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ରେ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିବ।