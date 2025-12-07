Advertisement
Ind VS SA: ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଏହି ରୁଟରେ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ, ଜାଣନ୍ତୁ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 07, 2025, 04:24 PM IST

Ind VS SA: ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଏହି ରୁଟରେ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ, ଜାଣନ୍ତୁ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ

କଟକ: ଡିସେମ୍ୱର ୦୯ ତାରିଖ ଦିନ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ ୦୮ ଡିସେମ୍ୱର ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି । ଉକ୍ତ ଦିନମାନଙ୍କ ନରେ ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଓ ଏହାର ଆଖ ଆଖପାଖରେ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ହେବ। ଉପରୋକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ନଯାଇ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କମିସନ ନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।

ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଗମନାଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଇନ୍ ୨୦୦୩ ର ଧାରା ୨୮ (ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ଟ ୨୦୦୭ ର ଧାରା ୮) ଏବଂ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ବର-କଟକ (ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ଡର) ରେଗୁଲେଶନ ୨୦୦୮ ର ଧାରା ୩୬ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖୂତ କଟକଣା ଗୁଡ଼ିକ ୦୮ ତାରିଖର ଦିନ ୧୨ଟା ସମୟରୁ ରାତି ୯ଟା ଏବଂ ୦୯ ଡିସେମ୍ୱର ସକାଳ ୮ ଘଟିକା ଠାରୁ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଗଲା ।

୧. ମାତାମଠ ପଟୁ ମହାନଦୀ ରିଂ ରୋଡ଼୍ ରେ ଆସୁଥୁବା ସମସ୍ତ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ନିଜ ଗାଡିଗୁଡିକୁ ପାକିଂ କରି ପାରି ପାରିବେ । କେବଳ ପାସ୍ ଥିବା ଯାନବାହନ ଗୁଡିକ ବାମ୍ବୋ ଡିପୋ ଗଡାର ବାମକୁ ଯାଇ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଗାଡ଼ି ପାକିଂ କରିପାରିବେ ।

୨. ହାୱଡ଼ା ମୋଟର ଛକ ଏବଂ ମଣିସା ସାହୁ ଛକ ଆଡୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନ ଗୁଡିକ ଗ୍ରୀନାର୍ ହୋଟେଲ୍‌ ଛକରୁ ସିଧା ମଧୁସୂଦନ ଛକ ଆଡବ୍‌ ଡକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ , ସେମାନେ ପୁରୁଣା "ଲ" ହଷ୍ଟେଲ ଛକ ଦେଇ ମହାନଦୀ ରିଂ ରୋଡ଼୍ ରେ ଯାଇ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ନିଜ ଗାଡିଗୁଡିକୁ ପାକିଂ କରି ପାରିବେ ।

୩. କେବଳ ପାସ୍ ଥିବା ଗାଡି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାନବାହନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ କିମ୍ବା ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ଆଡୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଗାଡ଼ି ପାକିଂ କରିପାରିବେ ।
ଭାୟା କିଲ୍ଲା ଫୋର୍ଟ ଦେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆଡକୁ ମେଣ୍ଟ ଥାନା ଛକ ଦେଇ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଗାଡି ରଖିବେ ।

୪. କୌଣସି ଯାନବାହନ ଆନନ୍ଦ ଭବନ ଛକରୁ ଭାୟା ଜିଲ୍ଲା ଫୋର୍ଟ ଦେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ଆଡକୁ  ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସେମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଟନ୍ ମେଣ୍ଟ ଥାନା ଛକ ଦେଇ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ଗାଡି ରଖି ପାରିବେ ।

୫. ସମାଜ ଅଫିସ ଛକ ଆଡୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ପାସ୍ ଥିବା ଯାନବାହାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାନବାହାନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଛକରୁ ସିଧା ମଧୁସୂଦନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।

୬. ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍‌ ଏକାଡ଼େମୀ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଡି ପାର୍କି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାସ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ୱା.ଏମ୍.ସି.ଏ ରାସ୍ତା ଓ ଲାୟନ ଆଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଦେଇ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ପାକିଂ କରି ପାରିବେ ।

୭. ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ୍ ଲାଇନ ଆଡୁ ଆସୁଥୁବା ଯାନବାହାନ ଗୁଡିକ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସଂଘ (ଓପା) ଠାରୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଡକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।

୮. ପାସ୍ ଥିବା ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ମଧୁସୂଦନ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଛକରୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଡକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।

୯. କେବଳ ପାସ୍ ଥିବା ଗାଡି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟକୌଣସି ଗାଡି ଲାୟନ୍ସ୍ ଆଇ ହସ୍ପିଟଲ୍ ଛକରୁ କିଲ୍ ଖାନା ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଡକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ମହାନଦୀ ରିଂ ରୋଡ଼ ରେ ଯାଇ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପାକିଂ କରି ପାରିବେ ।

୧୦. କୌଣସି ଭାରିଯାନ ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡି ରିଂ ରୋଡ଼୍ ଏବଂ ଏବଂ ସହରମଧ୍ଯରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ନିଷେଧ ସକାଳ ୮ ଘଟିକା ଠାରୁ ରାତ୍ର ୨ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।

୧୧. ୮ ତାରିଖ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ ନିମନ୍ତେ ମହାନଦୀ ରିଂ ରୋଡ୍ ଯଥା ଚହଟା ଛକ ଓ ଶିଖରପୁର ଛକରୁ ବାମ୍ବୋ ଡିପୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବା ୧୨ ଘଟିକା ରୁ ରା ୧୦ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ ନିଷେଧ ।

ଭିଆଇପି ତଥା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାସ୍ ଧାରୀ ମାନେ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ, ଓସିଏ କ୍ଲବ୍, ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲ୍ ପାର୍କିଂ ନିକଟରେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ । ରିଂ ରୋଡ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଉପରବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ଏବଂ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ଗାଡି ରଖିପାରିବେ । ଓସିଏ କ୍ଲବ୍ରେ ଗାଡି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ । ଗେଟ୍ ନମ୍ୱର ୪ ପଟେ ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲ୍ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡି ରଖିପାରିବେ । ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ରିଂ ରୋଡ ପଟେ ଯାଇ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆରେ ଗାଡି ରଖିପାରିବେ । 

Soubhagya Ranjan Mishra

