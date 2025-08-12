Independence Day 2025: ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ କିଏ କେଉଁଠି କରିବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ?ଜାଣନ୍ତୁ...
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2877332
Zee OdishaOdisha State

Independence Day 2025: ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ କିଏ କେଉଁଠି କରିବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ?ଜାଣନ୍ତୁ...

Independence Day 2025: ଦିନ ଦୁଇଟା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏ ଅବସରରେ କିଏ କେଉଁଠି କରିବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Aug 12, 2025, 01:34 PM IST

Trending Photos

Independence Day 2025: ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ କିଏ କେଉଁଠି କରିବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ?ଜାଣନ୍ତୁ...

Independence Day 2025: ଦିନ ଦୁଇଟା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏ ଅବସରରେ କିଏ କେଉଁଠି କରିବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ,କଟକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ବଲାଙ୍ଗିର- ରବି ନାଏକ, କଳାହାଣ୍ଡି- ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, କନ୍ଧମାଳରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଓ ପୁରୀରେ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ପତାକା ଉତ୍ତଳନ କରିବେ। 

fallback

ଗଜପତିରେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଭଦ୍ରକରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର,ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ୍‌ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। 

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Justice Yashwant Varma
Justice Yashwant Varma: ଯଶୱନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Rahu Rekha Lagi Niti
Rahu Rekha Lagi Niti: ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ରାହୁରେଖା ଲାଗି ନୀତି, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହି
volodymyr zelenskyy
Volodymyr Zelenskyy: ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସହିତ ମୋଦୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇପାରେ ସାକ୍ଷାତ
BJD Poitics
BJD Poitics: ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଦଳର ସଭାପତି କରିବାକୁ ବିଜେଡିରେ ସଜବାଜ!
Odisha news
Odisha News: ଚଢ଼େଇମରା ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ,ହଟହଟା ଗ୍ରାମବାସୀ
;