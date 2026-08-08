/Ghare Ghare Triranga: ଆଗକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ,ଅଗଷ୍ଟ ୯ ରୁ ୧୭ ଯାଏଁ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ

Ghare Ghare Triranga: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୯ ରୁ ୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଲି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଘରେ ଘରେ ତିରଙ୍ଗା' ଅଭିଯାନର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 'ତିରଙ୍ଗା ରାଲି' ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଲିରେ ଯୋଗଦେବେ। ରାଲି ହାତିଆସୁଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଲୁମ୍ବିନୀ ବିହାର ରୋଡ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ।
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଯୁବକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ, କ୍ରୀଡାବିତ୍, ଛାତ୍ର, ଏନସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ ଏବଂ ଏନଏସଏସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହି ରାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାରର ତିରଙ୍ଗା ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତୋଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ 'ଘରେ ଘରେ ତିରଙ୍ଗା' ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଭାଜନ ଭୟଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖରେ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ବିଭାଜନର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଅତିଥି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ଏକ ନୀରବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।
ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ଭାରତୀୟମ୍' ଆୟୋଜନ କରିବ। 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ୧୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାଲୁକା କଳା, ଏକ ବଡ଼ ରଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ 'ତିରଙ୍ଗା ସହିତ ସେଲ୍ଫି' ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଅଗଷ୍ଟ ୯ ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗରିକମାନେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ୱେବସାଇଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରି ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରିବେ।
(MyGov) ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କୁଇଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଘରୋଇ ସଂଗଠନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏନଜିଓ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।