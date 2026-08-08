Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Ghare Ghare Triranga: ଆଗକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ,ଅଗଷ୍ଟ ୯ ରୁ ୧୭ ଯାଏଁ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ

Ghare Ghare Triranga: ଆଗକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ,ଅଗଷ୍ଟ ୯ ରୁ ୧୭ ଯାଏଁ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ

Ghare Ghare Triranga: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗଷ୍ଟ ୯ ରୁ ୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଲି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।

Reported ByNarmada Behera
Published: Aug 08, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:41 PM IST
Ghare Ghare Triranga: ଆଗକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ,ଅଗଷ୍ଟ ୯ ରୁ ୧୭ ଯାଏଁ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ
Image Credit: ଅଗଷ୍ଟ ୯ ରୁ ୧୭ ଯାଏଁ ଘରେ ଘରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ankush Panghal: ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଅଙ୍କୁଶ ପଙ୍ଘଲ
2
3
4
5