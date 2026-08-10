Independence Day 2026: କିଏ କେଉଁଠି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

Independence Day 2026: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ପରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି ସିଂହଦେଓ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ।
ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କଟକରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ, ମାଲକାନଗିରିରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ,ସମ୍ବଲପୁରରେ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର,ଗଞ୍ଜାମରେ ପୃଥିବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ,ରାୟଗଡ଼ାରେ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ,କନ୍ଧମାଳରେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ।
ଗଣେଶ ରାମ ସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପୁରୀରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଜପତି ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବାକି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ,ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଆରଡିସି (ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ) ଜଗତସିଂପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆରଡିସି (ଦକ୍ଷିଣ ବିଭାଗ)ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯୋଗଦେବେ।
ବରଗଡା,ଭଦ୍ରକ,ବୌଦ୍ଧ,ଦେବଗଡା,ଢେଙ୍କାନାଳ,ଯାଜପୁର,ଝାରସୁଗୁଡ଼ା,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା,କେନ୍ଦୁଝର,ମୟୂରଭଞ୍ଜ,ନବରଙ୍ଗପୁର,ନୟାଗଡ଼ା,ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (ଏଡିଏମ୍), ରାଉରକେଲାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ।