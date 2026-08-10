Add Zee Business As A Preferred Source
App

Independence Day 2026: କିଏ କେଉଁଠି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

Independence Day 2026: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ପରେଡ୍‌ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ.ଭି ସିଂହଦେଓ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ।

Reported ByNarmada Behera
Published: Aug 10, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:22 PM IST
Independence Day 2026: କିଏ କେଉଁଠି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ପୂର୍ବ
2
3
4
5