PM Modi Red Fort Speech: '୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ'

PM Modi Red Fort Speech: ସାରା ଦେଶ ଆଜି ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏପରି କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଅଣ-କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ "ସପ୍ତଧାରା"ର ଏକ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୧୩ ତମ ଅଭିଭାଷଣରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦନ, କୃଷି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସାତଟି ଶକ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ବିକାଶର "ସପ୍ତଧାରା" କ'ଣ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମୟରେ "ସପ୍ତଧାରା"ର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ:
ଉତ୍ପାଦନ:
ସପ୍ତଧାରା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ପଡିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ଉପାଦାନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳ୍ପକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଆମର ପରିଚୟ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
କୃଷି:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ସପ୍ତଧାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ମସଲା, ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ବିଶ୍ୱ ଶାଖା ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ କୃଷିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା।
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସପ୍ତଧାରା ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଏଆଇ, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ଯୁଗ; ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ଆମକୁ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବଜାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦେଶକୁ ନବସୃଜନର କେନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି UPI ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଆମର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ଏବେ, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସ୍ପିଡ୍ ପାୱାର:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସ୍ପିଡ୍ ପାୱାରକୁ ସପ୍ତଧାରାର ଚତୁର୍ଥ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦେଶର ନିର୍ବିଘ୍ନ ଦ୍ରୁତ ସଂଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ମେଟ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆମର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସପ୍ତଧାରାର ପଞ୍ଚମ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଅନୁଭବ କରିଛି। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡୁଛି। ଏହା ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ଦେଶ ଯୁବଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ।
ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସପ୍ତଧାରାର ଷଷ୍ଠ ଶକ୍ତିକୁ ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ,ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ, ସବୁଜ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ସବୁଜ ଉତ୍ପାଦନ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଭାରତ ସବୁଜ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମ୍ଭାବନା ବହନ କରୁଛି। ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ,ଆମର ଏକ ଲମ୍ବା ଉପକୂଳ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ,ଉପକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଉପକୂଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଛି; ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା।
ସଫ୍ଟ ପାୱାର:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଭାରତର ସଫ୍ଟ ପାୱାରକୁ ବିକାଶର ସପ୍ତମ ବୃହତ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଯୋଗ, ଆୟୁର୍ବେଦ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଯୋଡ଼ିଛି। ହିଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଉଛି।
ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ସିନେମା, ଗେମିଂ, ଆନିମେସନ୍, VFX ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭାବରେ ନିଜର ସଫ୍ଟ ପାୱାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱ ଅଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୁଁ ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ସାତଟି ଶକ୍ତି ଧାରା ପ୍ରତି ଆହ୍ବାନ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ୫ ରୁ ୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଗତ 5-7 ଦଶନ୍ଧିରେ ଯାହା ଘଟିନାହିଁ ତାହା ଘଟିବ। ଶକ୍ତିର ଏହି ସାତଟି ଧାରା ଦେଶକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ନୂତନ ଗତିରେ ନେଇଯିବ।" ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଉପାଦାନ ନିର୍ମାଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ।
୧୩ ତମ ଥର ପାଇଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତୋଳନ କରି ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଯିଏ ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି, ୧୩ତମ ଥର ପାଇଁ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀରରୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତୋଳନ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ, ଏପରି କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଅଣ-କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥର, ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଜାତୀୟ ଗୀତ "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍"ର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ଏବଂ ମାଇ ଭାରତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନେ ଏକାଠି "ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍" ଗାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଦେଶପ୍ରେମର ରଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ।