India AI Summit: ଏଆଇ ଦୁନିଆରେ ଭାରତର ଦବଦବା: ବିଶ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ‘ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ସମିଟ୍’ର ଚର୍ଚ୍ଚା

Zee OdishaOdisha StateIndia AI Summit: ଏଆଇ ଦୁନିଆରେ ଭାରତର ଦବଦବା: ବିଶ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ‘ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ସମିଟ୍’ର ଚର୍ଚ୍ଚା

India AI Impact Summit 2026: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଜି କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:57 PM IST

India AI Impact Summit 2026
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଜି କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ବଜାର ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା 'ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ୨୦୨୬' ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି।

ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ମଡେଲ
ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ନାଲ୍ ଭାରତର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଏକ "ମିତବ୍ୟୟୀ ଏଆଇ ରଣନୀତି" ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ସଦୃଶ। କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବା ପଛରେ ନଧାଇଁ ଭାରତ କିପରି କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି, ତାହାକୁ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି।

ନିୟମ ମାନିବା ନୁହେଁ, ନିୟମ ଗଢ଼ିବ ଭାରତ
ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଏବଂ ଫୋର୍ବସ୍ ଭଳି ପ୍ରକାଶନୀଗୁଡ଼ିକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଏଆଇ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଢ଼ିବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। ଆମେରିକା ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତ ଏକ ସେତୁ ଭାବେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲିର ନବସୃଜନକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ଯୋଡ଼ୁଛି।

ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିବେଶ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏହାର ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଏଥିରେ ଏକ ବିଶାଳ "ଡାଟା ସିଟି" ନିର୍ମାଣର ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।

ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଭାରତ କେବଳ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଆଇର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର।

