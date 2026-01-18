ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି

Rourkela Plane Crash: ପ୍ରେମ କୁମାର ଗର୍ଗ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୫ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବ ସଂସ୍ଥା ।
Rourkela Plane Crash: ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ । ଇଣ୍ଡିଆ ଏୟାର ୱାନ୍ ସିଇଓ ପ୍ରେମ କୁମାର ଗର୍ଗ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରେମ କୁମାର ଗର୍ଗ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୫ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବ ସଂସ୍ଥା । ବିମାନ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ୨ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ଅଣାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କର ଗତକାଲି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
