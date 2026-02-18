Advertisement
ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ: ଭାରତ-ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବନ୍ଧୁତା ହେବ ଆହୁରି ମଜଭୁତ

ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ: ଭାରତ-ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବନ୍ଧୁତା ହେବ ଆହୁରି ମଜଭୁତ

୧୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ 'ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ' ଅବସରରେ ଭାରତ ଓ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 18, 2026, 10:37 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ 'ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ' ଅବସରରେ ଭାରତ ଓ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପେଟେରୀ ଓରପୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତକାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଉଭୟ ନେତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଭାରତ-ଇୟୁ (EU) ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା। ୧୬ତମ ଭାରତ-ଇୟୁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାର ସଫଳ ସମାପ୍ତିକୁ ଉଭୟ ନେତା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ସହ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ୬ଜି (6G), ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।

ଡିଜିଟାଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଏଆଇ (AI)
ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓରପୋ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା 'ଏଆଇ'ର ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଉଭୟ ନେତା ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ସହଭାଗିତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି।

ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା
ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା 'ତୃତୀୟ ଭାରତ-ନୋର୍ଡିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ'ରେ ଉଭୟ ନେତା ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।

Zee Odisha Desk

