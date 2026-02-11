FIH Men’s Pro League: ରାଉରକେଲାରେ ଭାରତର ପରାଜୟ, ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଜି ମାରିଲା ବେଲଜିୟମ

FIH Men’s Pro League: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ 'ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା'ରେ ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା FIH ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ରାଉରକେଲା: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ 'ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା'ରେ ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା FIH ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବେଲଜିୟମଠାରୁ ୩-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବେଲଜିୟମ ପକ୍ଷରୁ ନେଲସନ ଓନାନା, ଥୋମାସ କ୍ରୋଲ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ନୋ ଭାନ ଡେସେଲ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା।
ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର
ମ୍ୟାଚର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ୪ର୍ଥ ମିନିଟରେ ବେଲଜିୟମକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଫାଷ୍ଟ ରସର ବିବେକ ସାଗର ପ୍ରସାଦ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୋର ୦-୦ ରହିଥିଲା।
ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଓ ଶିଳାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଲ୍
ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଖେଳର ଗତି ବଢ଼ିଥିଲା। ୨୩ ମିନିଟରେ ବେଲଜିୟମର ନେଲସନ ଓନାନା ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ନିଜ ଦଳକୁ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ୨୯ ମିନିଟରେ ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କ ଶଟ୍କୁ ବେଲଜିୟମର ରକ୍ଷଣପନ୍ଥୀ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ, ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ରତାର ସହ ବଲ୍କୁ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ସ୍କୋର ୧-୧ରେ ସମାନ ହୋଇଥିଲା।
ଶେଷ ମିନିଟରେ ବାଜି ଓଲଟାଇଲା ବେଲଜିୟମ
ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତର ରକ୍ଷଣପନ୍ଥୀ ବେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଜର୍ମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଗୋଲ୍ ଲାଇନରୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଲ୍ ବଞ୍ଚାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବେଲଜିୟମ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା।
ରାଉରକେଲାର ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶେଷ ମିନିଟରେ ନିଜର ପରାଜୟ ଏଡ଼ାଇ ପାରିନଥିଲା।