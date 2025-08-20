Agni-5 Missile Test: ଭାରତ ଅଗ୍ନି-୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର କଲା ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ୫୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହନ କରିପାରିବ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର
Agni-5 Missile Test: ଭାରତ ଅଗ୍ନି-୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର କଲା ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ୫୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହନ କରିପାରିବ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର

Agni-5 Missile Test: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଭାରତ ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ବୁଧବାର ଦିନ ଅଗ୍ନି ୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:19 PM IST

India's Agni-5 Missile Test
India's Agni-5 Missile Test: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଭାରତ ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ବୁଧବାର ଦିନ ଅଗ୍ନି-୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନି-୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।

ଅଗ୍ନି-୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର କ’ଣ ରହିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ?
ଅଗ୍ନି-୫ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରମାଣୁ ବୋମା ବହନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଏହାର ପରିସର ୫୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଅଗ୍ନି-୫ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅଞ୍ଚଳକୁ କଭର କରେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଅଗ୍ନି-୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରୀକ୍ଷଣରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟର ପୂରଣ କରିଛି।

fallback

ଅଗ୍ନି-୫ MIRV ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସଜ୍ଜିତ
ଅଗ୍ନି-୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆଧୁନିକ ନାଭିଗେସନ୍, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଆକ୍ରମଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଠିକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଅଗ୍ନି-୫ ରେ MIRV ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏକାଧିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବହନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ। ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବ।

DRDO କରିଛି ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ 
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (DRDO) ଅଗ୍ନି-୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଗ୍ନି-୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୩ ରେ କରାଯାଇଥିଲା।

