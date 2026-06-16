/Odisha News: ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତ ଶିକାର ନାବିକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ

Odisha News (ଜଗତସିଂହପୁର,ନାରାୟଣ ବେହେରା): ହୃଦଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣେ ନାବିକକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ତଟରଖି ବାହିନୀ । ପ୍ରାୟ ରାତି ୨ଟା ସମୟରେ ଜାହାଜଟି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ର କଲମ୍ବୋ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ୩୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଏବି ଭେଙ୍କ ଭେଙ୍କଟେଶ କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜାହାଜର ମାଷ୍ଟ୍ରର ଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା। ନାବିକ ଜଣଙ୍କ ହୃଦଘାତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ।
ତତକ୍ଷଣାତ ଜାହାଜ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ଟେଲି ଔଷଧ ଭାରତୀୟ ତାତାରଖୀ ବାହିନୀ ଯୋଗାଇଥିଲା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପରୁ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଇଣ୍ଟରସେପଫର ଡଙ୍ଗା ଆଇସିଜିଏସ ସି-୧୫୮ ତୁରନ୍ତ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଖାଳ ସମୟରେ ଦୂର ସମୁଦ୍ରଭିତରକୁ ଜାହାଜଟି ପାରାଦୀପରୁ ମର୍ଜାଣ୍ଟ ଜାହାଜ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହୃଦଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନାବିକଙ୍କୁ ଜାହାଜରେ ବସାଇ ଆଣିଥିଲେ ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ,ଆଇସିଜିଏସ ସି-୧୫୮ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତ ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ତଟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ଅବିଚଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ତତରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରା ଯାଇଛି।