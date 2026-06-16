Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତ ଶିକାର ନାବିକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ

Odisha News: ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତ ଶିକାର ନାବିକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ

Odisha News: ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତ ଶିକାର ନାବିକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ । ଗତ ଜୁନ ୧୪ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲାଇବେରିଆମ ପତାକା ଥିବା ''ଏମଭି. ଏମ.ଏସ.ସି ଡିଆ.ଏଫ'' ଜାହାଜରୁ ହୃଦଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣେ ନାବିକକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ତଟରଖି ବାହିନୀ ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 16, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:10 AM IST
Odisha News: ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତ ଶିକାର ନାବିକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତ ଶିକାର ନାବିକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ
Odisha news1 min ago
2
Odisha news20 min ago
3
petrol diesel price today2 hrs ago
4
top 10 news today2 hrs ago
5
B-52 Bomber Crash3 hrs ago