ପୂର୍ବତଟ ରୁଟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ 'କବଚ' ସ୍ଥାପନ ଅନୁମୋଦନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ୬୩୧ କିଲୋମିଟର ରୁଟରେ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ 'କବଚ' ସ୍ଥାପନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ସୂଚନା ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଛଅଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ କଭର କରୁଛି । ସେମଧ୍ୟରେ ବାଘୁପାଳ-ବୁଦ୍ଧପଙ୍କ, ହରିଦାସପୁର-ପାରାଦୀପ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍-ବଲାଙ୍ଗିର, ନୌପଡ଼ା-ଗୁଣୁପୁର, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ରୋଡ୍-ଜୁନାଗଡ଼ ଏବଂ ବୋବିଲି-ସାଲୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଏହି ରୁଟରେ 'କବଚ' ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଫଳରେ ରେଳଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ବଢିବ । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସେବା ପାଉଥିବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ଉଭୟକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ। ଏହା ଉଚ୍ଚ-ଯାତାୟତ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟରେ 'କବଚ'ର କଭରେଜ୍ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥର ଚାଲୁଥିବା ମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ।