Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ପୂର୍ବତଟ ରୁଟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ କବଚ ସ୍ଥାପନ ଅନୁମୋଦନ

ପୂର୍ବତଟ ରୁଟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ 'କବଚ' ସ୍ଥାପନ ଅନୁମୋଦନ

ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ରୁଟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ 'କବଚ' ସ୍ଥାପନକୁ ରେଳବାଇ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 22, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:05 PM IST
ପୂର୍ବତଟ ରୁଟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ 'କବଚ' ସ୍ଥାପନ ଅନୁମୋଦନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha UG Admission 2026-27: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ୟୁଜି ପ୍ରଥମ ଚୟନ ମେଧା ତାଲିକା,ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତା
Odisha UG Admission 2026-2753 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Alireza Bayranvand1 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
top 10 news today2 hrs ago