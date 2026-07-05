/ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ହେଲା ସହଜ: ଜମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବଡ ଉପହାର ଦେଇଛି । ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା । ଏଥିସହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁଗମ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ଶ୍ରୀନଗରର ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳକ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଏବଂ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ରେଳ ବୋର୍ଡ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଟ୍ରେନ୍ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର KYC ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଏହା ଷ୍ଟେସନରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସୁଗମ କରିବ।
କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ-ସ୍ପଟ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ପାନ୍ଥ ଚୌକ ଯାଇପାରିବେ। ସେଠାରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ, ରେଳବାଇ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF), ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ (GRP) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ନାଗରିକ ପ୍ରଶାସନ, IG-ପଦବୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଜଣେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଅଭିଜ୍ଞତାର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଧାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଏଥିସହ ଯାତ୍ରୀଜଣକ ଟିକେଟ୍ ନିରୀକ୍ଷକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
ଏହି ଯାତ୍ରା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ?
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ୫୭ ଦିନିଆ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ RFID ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।