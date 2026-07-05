Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ହେଲା ସହଜ: ଜମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ

ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ହେଲା ସହଜ: ଜମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ

ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ, ରେଳବାଇ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF), ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ (GRP) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ନାଗରିକ ପ୍ରଶାସନ, IG-ପଦବୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 05, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:22 PM IST
ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ହେଲା ସହଜ: ଜମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୨୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ, ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
Odia News39 min ago
2
crime news1 hr ago
3
weather update2 hrs ago
4
Bollywood2 hrs ago
5
Odisha news3 hrs ago