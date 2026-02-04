Advertisement
Vande Bharat: ବଦଳିଯିବ ରେଳଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି: ଆସୁଛି ୨୬୦ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍

Vande Bharat: କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସମୁଦାୟ ୨୬୦ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ରେକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:13 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ଏଣିକି ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସମୁଦାୟ ୨୬୦ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ରେକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି।

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆରାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବୈଷୟିକ ନବସୃଜନ ଓ ରଣନୈତିକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି (ICF) ଏବଂ ବିଇଏମଏଲ (BEML) ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଟ୍ରେନର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି।

ଟ୍ରେନରେ ରହିଛି କେଉଁ ସବୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା?

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥିରେ ଅନେକ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି:

  • ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଟ୍ରେନରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ 'କବଚ' (Kavach) ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଝଟ୍‍କା ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କପ୍ଲର୍ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି-କ୍ଲାଇମ୍ବର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି।
  • ବେଗ ଓ ପରିଚାଳନା: ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୬୦ ରୁ ୧୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
  • ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବାୟୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ: କୋଚ୍ ଭିତରେ ବାୟୁରୁ ୯୯% କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁ ମାରିବା ପାଇଁ ୟୁଭି-ସି (UV-C) ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆଧାରିତ ଜୀବାଣୁନାଶକ ପ୍ରଣାଳୀ ଲଗାଯାଇଛି।
  • ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭିଂ କୋଚରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
  • ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା: ସମସ୍ତ କୋଚରେ ସିସିଟିଭି, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ଲଗ୍ ଡୋର୍, ଉପର ବର୍ଥକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଡ଼ି ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଳକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ 'ଟକ୍-ବ୍ୟାକ୍' ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି।

କେବେ ମିଳିବ ଏହି ସେବା?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା ବା ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ବିକାଶ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସିରିଜ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରୀ ସେବାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ।

ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରେନରେ ରିଜେନରେଟିଭ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଆଗମନ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

