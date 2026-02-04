Vande Bharat: ବଦଳିଯିବ ରେଳଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି: ଆସୁଛି ୨୬୦ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍

Vande Bharat: କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସମୁଦାୟ ୨୬୦ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ରେକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ଏଣିକି ରାତିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସମୁଦାୟ ୨୬୦ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ରେକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆରାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବୈଷୟିକ ନବସୃଜନ ଓ ରଣନୈତିକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି (ICF) ଏବଂ ବିଇଏମଏଲ (BEML) ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଟ୍ରେନର ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି।
ଟ୍ରେନରେ ରହିଛି କେଉଁ ସବୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା?
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥିରେ ଅନେକ ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି:
କେବେ ମିଳିବ ଏହି ସେବା?
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା ବା ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ବିକାଶ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସିରିଜ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରୀ ସେବାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ।
ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରେନରେ ରିଜେନରେଟିଭ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ଆଗମନ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।