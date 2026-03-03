Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3129352
Zee OdishaOdisha Stateପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା: ବାତିଲ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଦୁବାଇ ବିମାନ ସେବା

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା: ବାତିଲ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଦୁବାଇ ବିମାନ ସେବା

Bhubaneswar-Dubai Flights Suspended: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Mar 03, 2026, 09:39 PM IST

Trending Photos

Bhubaneswar-Dubai Flights Suspended
Bhubaneswar-Dubai Flights Suspended

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇକୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ସେବାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।

ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର (BPIA) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ଥିବା ବିମାନଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆସି ହଇରାଣ ନହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

କ’ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି?

Add Zee News as a Preferred Source
  •   କେଉଁ ଦିନ ଉଡ଼ାଣ ହୁଏ: ସାଧାରଣତଃ ସପ୍ତାହକୁ ତିନି ଦିନ (ସୋମବାର, ବୁଧବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଦୁବାଇ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ।
  •   କେଉଁ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି: ଚଳିତ ସୋମବାର ଏବଂ ଆଗାମୀ ବୁଧବାରର ଉଡ଼ାଣକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
  •   ଆଗକୁ କ’ଣ ହେବ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ପରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

ଉତ୍ତେଜନାର କାରଣ:
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସ୍ଥିତି ଏବେ ବେଶ୍ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଗତ ଶନିବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପରେ ହିଂସା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଏପରିକି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଆକାଶମାର୍ଗ (Airspace) ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Holi security
ହୋଲି ପାଇଁ ଟ୍ୱିଇନ୍ ସିଟିରେ କଡ଼ା ପହରା: ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ପୋଲିସର ନଜର, ଗାଡ଼ି ହେବ ଜବତ
Narendra Modi
Narendra Modi: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନେଲେ ଆକ୍ସନ ! ଜାଣନ୍ତୁ କ
Sahara land case
ସାହାରା ଜମି ଦୁର୍ନୀତି: ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୩ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଇଡିର ଚଢ଼ାଉ, ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ
dilip ray
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ଲଢ଼େଇ: ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ
richest temples in india
Richest Temples In India: ଭାରତର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ! ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ କୋଟି କୋଟ