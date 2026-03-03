ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା: ବାତିଲ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଦୁବାଇ ବିମାନ ସେବା

Bhubaneswar-Dubai Flights Suspended: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇକୁ ଯାଉଥିବା ବିମାନ ସେବାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର (BPIA) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାକୁ ଥିବା ବିମାନଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆସି ହଇରାଣ ନହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
କ’ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି?
ଉତ୍ତେଜନାର କାରଣ:
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସ୍ଥିତି ଏବେ ବେଶ୍ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଗତ ଶନିବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପରେ ହିଂସା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଏପରିକି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଆକାଶମାର୍ଗ (Airspace) ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି।