Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପୂର୍ବତନ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ବରଗଡ଼ ସଦର ରେଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାହୁ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 20, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:07 PM IST
ପୂର୍ବତନ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞ- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
Odia News56 min ago
2
Top 10 News Headlines1 hr ago
3
PM Narendra Modi2 hrs ago
4
Train coach extension3 hrs ago
5
Odisha news6:18 AM IST