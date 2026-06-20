ପୂର୍ବତନ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବରଗଡ଼ ସଦର ରେଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାହୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କିରାଣା ଦୋକାନରେ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ମହୁଲ ଫୁଲ (ମଦ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ) ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅବକାରୀ ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିସି ଆଇନ, ୧୯୮୮ର ଧାରା ୧୩(୨) ଏବଂ ୧୩(୧) (d)/୭ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ବରଗଡ଼ର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି (ଭୀଜନା) ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବେ ବରଗଡ଼ର ସଦର ରେଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାହୁଙ୍କ ପେନସନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବ।