Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3138528
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀନିବାସ ଖାଦ୍ୟରୁ ବାହାରୁଛି ପୋକ

Odisha News: ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀନିବାସ ଖାଦ୍ୟରୁ ବାହାରୁଛି ପୋକ

Odisha News: ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକାଂଶ ଛାତ୍ରୀ ବାଳିକା ଛାତ୍ରୀନିବାସ-୧(LG-1ରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ପୋକ ଜୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଛାତ୍ରୀନିବାସର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। 

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:23 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀନିବାସ ଖାଦ୍ୟରୁ ବାହାରୁଛି ପୋକ

Odisha News: ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକାଂଶ ଛାତ୍ରୀ ବାଳିକା ଛାତ୍ରୀନିବାସ-୧(LG-1ରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ପୋକ ଜୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଛାତ୍ରୀନିବାସର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରି ଅସୁବିଧା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ହେଉଥିବାର ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରୀନିବାସର ମୁଖ୍ୟ ତାର ନିବାରଣ କରି ନ ଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବିଭିପି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଯୋଜକ ୟଶବର୍ଦ୍ଧନ ତିୱାରୀଙ୍କ ସମେତ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବ। 

ବାଳିକା ଛାତ୍ରୀନିବାସ-୧(LH-1)ର ସମସ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ LH-1ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଗୁଡିକ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ପୋକ ଜୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ ଅଟେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନ କରାଗଲେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଏହିଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗୁଡିକ ହେଉଛନ୍ତି-ୟଶବାର୍ଦ୍ଧନ ତିୱାରୀ,ସ୍ୱାଧୀନ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ,ବିବେକ ତିୱାରୀ,ଦେବାଶିଷ ସେନ୍ଦ୍ରୀଆ,ଦୀପ୍ତି ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରଜ୍ଞା।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀନିବାସ ଖାଦ୍ୟରୁ ବାହାରୁଛି ପୋକ
kerosene
LPG ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ ୪୮ ହଜାର କିଲୋଲିଟର କିରୋସିନ୍
cm mohan yadav
ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ବିକି ପାରିବେନି କ୍ଷୀର, ସରକାର ନେଲେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ !
PM Kisan
କାଲି ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିସାନର ୨ ହଜାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା...
Odia News
ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚରେ ବଡ ସଫଳତା, ୩୬୫ ଜଣ ଗିରଫ