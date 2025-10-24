Odisha News: କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପଦକ୍ଷେପର ଲାଭ, ଲାଗିଲା ୩୧୦ ସୌରଚାଳିତ ଷ୍ଟ୍ରିଟଲାଇଟ୍ ଏବଂ ୧୫୦୦ ସୌର ଘରୋଇ ଲାଇଟ୍

Trending Photos
Odisha News:ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳି ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତ ଦିଗରେ ବେଦାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋକିକରଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ - ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୋଶନ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ପ୍ରାୟ ୩୧୦ ସୌରଚାଳିତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ଓ ୧୫ ଶହ ଘରୋଇ ଲାଇଟ ଲଗାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୋଶନ୍ ଅଧୀନରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକରେ ୩୧୦ଟି ସୌରଚାଳିତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୨୫୦ଟି ସାଧାରଣ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ୬୦ଟି ହାଇ-ମାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯାହା କଳାହାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ୧୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ୨୫ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ୯୧ଟି ୟୁନିଟ୍ (୭୬ଟି ସାଧାରଣ ଏବଂ ୧୫ଟି ହାଇ-ମାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍) ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି। ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲାଇଟ ସ୍ଥାପନା ଚାଲିଛି ।
ସେହିପରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସୌର ଗୃହ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବେଦାନ୍ତ ଆଠଟି ଗ୍ରାମର ୩୯୮ଟି ପରିବାରକୁ ଉପକୃତ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆହୁରି ଆଠଟି ଗ୍ରାମରେ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ଵାରା ୧,୫୦୦ଟି ସୌର ଗୃହ ଲାଇଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ।
ଏହି ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବ୍ୟବସାୟର ସିଇଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୋଶନ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ସୌରଶକ୍ତି ସହିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକିତ କରି, ଆମେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହ, ସାମାଜିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଏହା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଲମ୍ଫ।
ସୌର ସ୍ଥାପନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜୀବନରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ବଜାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି, ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା - ସେହିପରି ଗ୍ରାମୀଣ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା।