Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର୍,ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତ ଆହତ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 06, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:42 PM IST
Odisha News: ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର୍,ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତ ଆହତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଆସୁଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
Odisha news1 hr ago
2
Mumbai rains1 hr ago
3
Neymar Retirement3 hrs ago
4
School closed3 hrs ago
5
DCP Jagmohan Meena Resignation4:15 AM IST