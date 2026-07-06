Odisha News: ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର୍,ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତ ଆହତ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତ ଗୁଳିରେ ଆହତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ମହମ୍ମଦ ନଫିସ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଫିସ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଚୋରିରେ ଜଡିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଚୋରି ପରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଚୋରି ସମ୍ପତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୫ ଟାରେ ଚମ୍ପୁଆ ନିକଟସ୍ଥ ପାତାଳା ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ନଫିସ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଦଳ ଉପରେ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଚମ୍ପୁଆ ପୋଲିସ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ନଫିସର ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ନଫିସକୁ ଚମ୍ପୁଆ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ କବଜାରୁ ଦେଶୀ ତିଆରି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ନଫିସର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ କରିବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୋରି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଅପରାଧୀ ନେଟୱାର୍କକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ।