 Odisha News: ସ୍ବର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଜୁଇ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଇଁ ଉଠିଲେ ବୃଦ୍ଧା, ଆଉ ତା' ପରେ...
Odisha News: ଶବ ହୋଇ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧା ଜିଇଁ ଉଠିଲେ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଲେ। ପୁରୀ ସହରରେ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପୁରୀ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ୮୬ ବର୍ଷୀୟା ପି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:15 AM IST

ତେବେ ସୋମବାର ସକାଳୁ ପି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମରିଯାଇଥିବା ଜାଣି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ବୃଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ମ୍ୟାନେଜର। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ମ୍ୟାନେଜର ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହଯୋଗରେ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପି. ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମହିଳା ଭେଷଜ ବିଭାଗର ଜାରି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇସିୟୁ ରେ ବୃଦ୍ଧାଂଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।‌ 

 

Narmada Behera

