Yoga Day 2026: (ସମ୍ବଲପୁର) ଅଜୟ ନାଥ-: ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରର ସି ଆର ପି ଏଫ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟର ର ପୋଲିସ ଉପ-ମହାନିରିକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ,୧୨ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ୨୦୨୬ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଶାଳା ସ୍ଥିତ ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିସରରେ ସକାଳ ଛ ଟାରେ ଏକ ସଫଳ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟର, ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ସମ୍ବଲପୁରର ଗ୍ରୁପ୍ ସେଣ୍ଟର ରେ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ଶ୍ୱାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବିଭିନ୍ନ ଆସନ, ଧ୍ୟାନ, ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ସରଳ ଯୋଗ ଆସନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଯୋଗର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଅବସରରେ, ପୋଲିସ ଉପ-ମହାନିରିକ୍ଷଙ୍କ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହ ତାଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ୨୦୨୬ ର ବିଷୟବସ୍ତୁ 'ଯୋଗ ଯୋଗ'। 'ସୁସ୍ଥ ବୟସ ପାଇଁ ଯୋଗ'। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯୋଗ କେବଳ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମକୁ ଚାପରୁ ଶକ୍ତି, ଅବସାଦରୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଅସାବଧାନତାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ।
ସେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ।