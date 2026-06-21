Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Yoga Day 2026: ସମ୍ବଲପୁରର ସି ଆର ପି ଏଫ ଗ୍ରୁପ ସେଣ୍ଟର ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ୨୦୨୬ ପାଳିତ

Yoga Day 2026: ସମ୍ବଲପୁରର ସି ଆର ପି ଏଫ ଗ୍ରୁପ ସେଣ୍ଟର ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ୨୦୨୬ ପାଳିତ

Yoga Day 2026: ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯୋଗ କେବଳ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଚାପମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମକୁ ଚାପରୁ ଶକ୍ତି, ଅବସାଦରୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଅସାବଧାନତାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ।

Written ByAjay Kumar NathEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 21, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:27 PM IST
Yoga Day 2026: ସମ୍ବଲପୁରର ସି ଆର ପି ଏଫ ଗ୍ରୁପ ସେଣ୍ଟର ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ୨୦୨୬ ପାଳିତ

About the Author

Ajay Kumar Nath

Ajay Kumar Nath

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Headlines: ରାୟଗଡ଼ା ବର୍ବରତା, ରେଡ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ଲୋ
Top 10 News Headlines13 min ago
2
Odia News33 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
Yoga Day2 hrs ago
5
Jio Postpaid Plan6:27 AM IST