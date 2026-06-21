Add Zee Business As A Preferred Source
App

ମହାନଦୀ ଆଳତୀ ଘାଟଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ

ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 21, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:08 PM IST
ମହାନଦୀ ଆଳତୀ ଘାଟଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Yoga Apps: କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ ସବୁଦିନ ଏହି ୫ଟି ଆପ୍ ରୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଅତି ସହଜ ଯୋଗ...ରୁହନ୍ତୁ ଫିଟ୍
Yoga Apps1 hr ago
2
SBI Probationary Officer1 hr ago
3
Odia News3 hrs ago
4
Yoga And Science3 hrs ago
5
June 21 Yoga Day3 hrs ago