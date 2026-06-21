ମହାନଦୀ ଆଳତୀ ଘାଟଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ

ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯୋଗ ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ରିଙ୍ଗ୍ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ମହାନଦୀ ଆଳତୀ ଘାଟଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ୨୦୨୬ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ, ଯୋଗପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଆଇଜି, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଲାଲ (ଭା.ପୁ.ସେ), ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବନ୍ଦୋର (ଭା.ପ୍ର.ସେ), ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ମୁକେଶ ଭାମୂ (ଭା.ପୁ.ସେ), ଡିଏଫଓ ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନାଉରୀ ନାୟକ ଏବଂ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (VSSUT)ର କୁଳପତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେପରି ଗଣିତ, ଜ୍ୟାମିତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଭାଷାର ଜନନୀ ସଂସ୍କୃତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଭାରତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି । ସେହିପରି ଯୋଗର ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ୨୦୧୪ ମସିହା ପରଠାରୁ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ''ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ'' ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିପାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଯୋଗର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯୋଗ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିୟମିତ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯୋଗ କରି ରୋଗକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ୍। ବିଧାୟକ ମିଶ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ ଏବଂ ନିରୋଗ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ତୁରନ୍ତ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିୟମିତ ଯୋଗ କରି ରୋଗକୁ ବିୟୋଗ କରିବା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଆସନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଯୋଗ ଦିବସରେ ସୀମିତ ନରହି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଗକୁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।