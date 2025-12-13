ମାଲକାନଗିରିରେ ଆଉ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ବଢିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୋମବାରରୁ ଲାଗିଥିବା BNSS ୧୬୩ ହଟାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ।
ମାଲକାନଗିରି: ଏମ୍ଭି ୨୬ ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ବଢାଇଦିଆଯାଇଛି । ୩୬ ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ବଢାଯାଇ ସୋମବାର ଦିନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇଆଣିବା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୁଜବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାର ନକରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୋମବାରରୁ ଲାଗିଥିବା BNSS ୧୬୩ ହଟାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ।
ଏଥିସହ ଘଟଣାରେ ମୋଟ୍ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ସହ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ସୋମବାର ଦିନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏମ୍ଭି ୨୬ ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଦୁଇ ଗାଁ ବିବାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ହିଂସାରେ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ୮୦ ଲକ୍ଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନରେ ଘରକୁ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇନି, ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ଘର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି । କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକରି ଘଟଣା ଆଉ ଘଟିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ଆଡକୁ ଫେରୁଛି । ଏମ୍ଭି ୨୬ ଗାଁକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କାମ ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରି ହିଂସାର ରିପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳା ନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ବୈଠକ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିଲେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଉଭୟ ଆର୍ଡିସି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏମ୍ଭି-୨୬ରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ADG, DIGଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବୈଠକରେ ଆଦିବାସୀ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକ ସରିବା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠଙ୍କ ସହ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନେଇ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବି । ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଖେଲଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବାରୁ ୨ ଗାଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ପୋଡ଼ାଜଳା ସହ ସବୁ ଛାରଖାର୍ ହୋଇଛି । ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।
