Odisha News: ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡି଼ଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଯାଏଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଠପ୍

Odisha News: ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡି଼ଛି ପୂରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। BNS ୧୬୩ ଧାରା ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଠପ୍ ହୋଇପଡିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 16, 2026, 12:51 PM IST

Odisha News: ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡି଼ଛି ପୂରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। BNS ୧୬୩ ଧାରା ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଠପ୍ ହୋଇପଡିଛି। କାହିଁକିନା ଜିଲ୍ଲାର ରିଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍ ରେ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ  ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଫଳରେ ଏଥିରେ ୪ ପୋଲିସ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ୧୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ୍ ଜାରି ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ୍। ହିଂସା ଓ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ରୋକିବା ଲଗି ସହରରେ ୧୬୩ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପୂରା ସହରକୁ ପୋଲିସ୍ ଛାଉଣୀ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜ୍ କୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରିଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋମାଂସ ଗୁଜବକୁ ନେଇ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ପରପ୍ପର ଉପରେ ପଥରମାଡ଼ କରିଥିଲେ।  ଏପରିକି ଏହି ଉତ୍ତେଜନାରେ ଦୋନାନ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେବା ସହ ଗାଡି଼ ମଧ୍ୟ ପୋଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା।ଏଥିରେ ୪ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଙ୍କ ସହ ୧୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି  ବ୍ରିଜେସ୍ ରାୟ , ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସପି ଅମ୍ରିତ ପାଲ୍ କୌର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଶାନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ହିଂସା ନ କରିବା ପାଇଁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କୁ ଜୋରଦାର୍ କରିବା ସହ ସହରରେ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୃତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ରୋକିବା ନେଇ ୧୬୩ ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯିବା ସହ ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। 

Narmada Behera

