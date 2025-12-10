Odisha News: ମାଲକାନଗିରିରେ ଆଉ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବଢିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି

Odisha News: ପୁଣି ମାଲକାନଗିରିରେ ବଢିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା। ଆଉ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କଟକଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି (ଗୁରୁବାର)ଦିନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରଣର ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏପରି ନିସ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ତ ବିହୀନ ଶରୀରର ମିଳିବା ପରେ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର MV-26 ଏବଂ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ତେଜନାରେ ଏକାଧିକ ଦୋନାକ ,ଘର ଓ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେବା ଦେଖି ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ ସେଠାରେ ଡେରା ପକାଇ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ବାରା ଗୁଜବ ପ୍ରସାରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବିଶେଷକରି,ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଧିକ ୧୮ ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ, ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଭଳି କିଛି ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ ଏହାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।