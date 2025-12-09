Odisha News: ମାଲକାନଗିରିରେ ବଢିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା ,ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବନି ଫେସବୁକ୍ କି...

Advertisement
Odisha News: ମାଲକାନଗିରି ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ତ ବିହୀନ ଶରୀର ମିଳିବା ଘଟଣା ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 09, 2025, 04:46 PM IST

Odisha News: ମାଲକାନଗିରି ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ତ ବିହୀନ ଶରୀର ମିଳିବା ଘଟଣା ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି।  ଉତ୍ତେଜନାକୁ  ଅଟକାଇବା ପାଇଁ  ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଟଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ହେଲେ, ଏ-ଥିରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ରେଳସେବା କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ, ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଆଜି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗାଁରେ ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଅନୁସାରେ,ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରଠାରୁ ମାଲାକନଗିରି ଦୁଇ ଗାଁ ରାଖାଲଗୁଡ଼ା ଓ MV 26 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି । ରାଖାଲଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଜଣେ ୫୦ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଟେରୁ ନଦୀ କୂଳରୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ୨ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଦୋନାକ, ଘର ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକେ। ତେବେ, ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଯେପରି ଅଧିକ ନ ବ୍ୟାପେ, ସେନେଇ ପୋଲିସ୍ ଜିଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ଆହୁରି  ୧୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।  

Narmada Behera

