Puri Ratna Bhandar: ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ହେବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଶେଷ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 12, 2026, 06:47 PM IST

Puri Ratna Bhandar: ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଅଳଙ୍କାରର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ତାଲିକା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିତର ଭଣ୍ଡାର, ଯାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଜ୍ଞାତ, ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି କାରଣ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ତାଲିକା କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦଲିଲଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ।

ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ SJTA ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢୀ, ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପରିଡା, ପୋଲିସ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେବକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ଅନୁଯାୟୀ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାରରୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣନା ପରେ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ସିଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଚାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଗଣନା ପଦ୍ଧତି, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 

ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI)ର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ଓଜନ ଏବଂ ମୁକ୍ତା ଏବଂ ରତ୍ନପଥର ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରର ଚିହ୍ନଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, ସଠିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର 3D ସ୍କାନିଂ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯିବ।

ପୂର୍ବରୁ, ଚଳମାନ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବାହ୍ୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣନା ଏପ୍ରିଲ ୮ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ବାହ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରୀ ତାଲିକା ସହିତ ଦୁଇଟି ଅଳଙ୍କାର ମେଳ ଖାଉ ନଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଆଲୋଚନାର ସୂତ୍ରପାତ କରିଛି। ତଥାପି, ଛତିଶା ନିଜୋଗ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଳଙ୍କାର ହଜିବା ଦାବିକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।

ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତି ଜୋଶୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତାମତ ଦେବା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ମହାପାତ୍ର ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଶେଷ ଗଣନା ୧୯୭୮ ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆଜି ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର ସଠିକ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତାଙ୍କ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ହଜି ଯାଇଛି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭ୍ୟାସର ଫଳାଫଳ ୧୯୭୮ ମସିହାର ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବ।

