Crime: ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଟିଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶେଷରେ ‘ବସ୍’ ଗିରଫ

ପୁରୀ: ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ ବିରାଟ IPL ବେଟିଂ ରାକେଟର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ। ‘ବସ୍’ ନାମରେ ପରିଚିତ ୩୨ ବର୍ଷୀୟ କ୍ରିଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କ୍ରିଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ‘ନମସ୍ତେ’ ନାମକ ଏକ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟକୁ ଗୋପନ ରଖି ‘ବସ୍’ ନାମରେ ସେ ଏହି ବେଟିଂ ଚକ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି।
ବସ୍ କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ୍। ଆଇପିଏଲ ବେଟିଂ ରାକେଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ,ଚଳାଇଥିଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ #CrimeNews #OdishaNews #puricrime pic.twitter.com/jnfS7EeK6n
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) June 24, 2026
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ସେ ନିଜେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେର ଡେଭେଲପ୍ କରି ‘ସ୍କାଇ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ’ ନାମକ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ IPL ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଟିଂ କରାଉଥିଲେ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅବୈଧ କାରବାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ପୁରୀର ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଓ ୬ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ପ୍ରସନ୍ନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ୨୨ ଲକ୍ଷ ୩୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ମିଳିଥିଲା। ମୋଟ ୩୧ ଲକ୍ଷ ୮୧ ହଜାର ୨୪୪ ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା।
ସେହି ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ରିଷ୍ଣ ଓରଫ ‘ବସ୍’ ଫେରାର ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ତଦନ୍ତ ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ବେଟିଂ ଚକ୍ର ସହ ଆଉ କେତେ ଜଣ ସଂପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଓ କେତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ କାରବାର ହୋଇଛି, ସେନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି।