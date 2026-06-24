Add Zee Business As A Preferred Source
App

Crime: ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଟିଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶେଷରେ ‘ବସ୍’ ଗିରଫ

ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟକୁ ଗୋପନ ରଖି ‘ବସ୍’ ନାମରେ ସେ ଏହି ବେଟିଂ ଚକ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 24, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:55 PM IST
Crime: ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଟିଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶେଷରେ ‘ବସ୍’ ଗିରଫ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ତୈଳଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତିକି ରହିଛି ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ
Today Oil Price2 hrs ago
2
Mumbai rain2 hrs ago
3
FIFA 20263 hrs ago
4
Top 10 News Headlines Odisha3:50 AM IST
5
monsoon updates3:32 AM IST