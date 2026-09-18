Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /IPS Officer Amitendra Nath Sinha: ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା ହେଲେ BSF IG, ୨୦୦୨ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର...

IPS Officer Amitendra Nath Sinha: ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା ହେଲେ BSF IG, ୨୦୦୨ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର...

IPS Officer Amitendra Nath Sinha: ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା ହେଲେ (BSF IG) ବିଏସଏଫ୍ ଆଇଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିଆରପିଏଫ (IG) ଆଇଜି ଥିବା ଅମିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଏସଏଫ୍ IG ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ୨୦୦୨ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବଦଳି ଆଦେଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 18, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:50 AM IST
IPS Officer Amitendra Nath Sinha: ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା ହେଲେ BSF IG, ୨୦୦୨ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ରାଜ୍ୟରେ ଖସିଲା ତେଲ ରେଟ୍
2
3
4
5