/IPS Officer Amitendra Nath Sinha: ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା ହେଲେ BSF IG, ୨୦୦୨ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର...

IPS Officer Amitendra Nath Sinha: ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା ହେଲେ (BSF IG) ବିଏସଏଫ୍ ଆଇଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିଆରପିଏଫ (IG) ଆଇଜି ଥିବା ଅମିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଏସଏଫ୍ IG ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ୨୦୦୨ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବଦଳି ଆଦେଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଏହି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୮ ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏସଏଫ୍ ଆଇଜି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ବଦଳି 'ଲାଟେରାଲ ଶିଫ୍ଟ'(Lateral Shift) ଆଧାରରେ ହୋଇଥିବାରୁ,ଏହା ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ,କୌଣସି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ।
ଅମିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସିହ୍ନା କିଏ?
ସିହ୍ନା ହେଉଛନ୍ତି ୨୦୦୨ ବ୍ୟାଚ୍ର ଜଣେ (direct-recruit) ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ଘର ବିହାରରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୨ରେ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ୍ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ LLB ଏବଂ LLM ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ,ସେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର CID-କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ ୨୦୨୩ରେ,ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କୁ (CRPF) ରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲା। ସେ ସେହି ବର୍ଷ ପରେ ସନ୍ଦୀପ ଖିରୱାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି (CRPF) ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଏ-ହି ଭୂମିକାରେ ସେ ସେକ୍ଟରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଦାରଖ କରୁଥି ସିହ୍ନାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ,୧୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ BSF(ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ) ରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେବେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିକଟ ଅତୀତରେ (BSF) କୁ (IG) (ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍)ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି (lateral shift) କରି ନିୟୋଜିତ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଯାଇଛି।
ସିହ୍ନା ବର୍ତ୍ତମାନ CRPF (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ୍ ବଳ) ରେ ଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ-ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରି ଭାରତର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ବିଏସଏଫ୍-ରେ ଯୋଗଦେବେ। (CRPF)ରୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ (BSF) ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।