/ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ: ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ₹୬.୫୫ ଲକ୍ଷର ଚେକ୍

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମାର୍ଥାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର IPS ଅଧିକାରୀମାନେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଅପରେସନ୍ସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସରଳ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ମିଳା ମାର୍ଥାଙ୍କୁ ₹୬.୫୫ ଲକ୍ଷର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଡିଜି ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ୍ସ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, IPS ଏହି ଚେକ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ସ ଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର IPS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅବଦାନରେ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ALSO READ: Railway Recruitment 2026: ରେଳବାଇରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ! ୩,୯୯୩ ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ଖାଲି...
ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ:
ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମାର୍ଥା ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୪, ୨୦୨୬ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର IPS ଓ ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ମେସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ₹୪ ଲକ୍ଷ:
ଗତ ଜୁନ୍ ୧୭, ୨୦୨୬ରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ମିଳା ମାର୍ଥାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ₹୪ ଲକ୍ଷ ଏକ୍ସ-ଗ୍ରେସିଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜୁନ୍ ୧୮ରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IPS ଅଫିସର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଏଲ୍.ସି. ଅମରନାଥନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ₹୧ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୫୦୦ର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ପରିବାରକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସହାୟତା:
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ହୋମଗାର୍ଡ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ-କମ୍-ଡିସିପି, ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୫, ୨୦୨୬ରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ମିଳା ମାର୍ଥାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ବିଭାଗ ଓ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଏହି ସହଯୋଗ ମାନବିକତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।