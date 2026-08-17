Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ: ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ₹୬.୫୫ ଲକ୍ଷର ଚେକ୍

ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ: ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ₹୬.୫୫ ଲକ୍ଷର ଚେକ୍

ଡିଜି ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ୍ସ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, IPS ଏହି ଚେକ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ସ ଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର IPS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅବଦାନରେ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 17, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:01 PM IST
ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ: ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ₹୬.୫୫ ଲକ୍ଷର ଚେକ୍

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରେଳବାଇରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ! ୩,୯୯୩ ଜୁନିଅର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ଖାଲି...
2
3
4
5