IPS ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: IPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି । ସେହିପରି ଅଭିନବ ସୋନକର ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି । ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ବି ମାନେ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି । ଏ.ବି. ଶିଳ୍ଫାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏସ୍ଡିପିଓ ବରଗଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଡ. ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ (ଆର.ଆର. ୨୦୧୫) ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ମୀନ ଆର.ଆର. ୨୦୧୩ ଭାରମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଡ. ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ ଉପ ପୋଲିସ କମିଶନର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଇବେ । ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଅଭିନବ ସୋନକର (ଆର.ଆର.୧୦୧୯) ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଏ.ବି ଶିଳ୍ପା (ଆର.ଆର. ୨୦୨୧) ସହକାରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଏସଡିପିଓ ବରଗଡ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅଜିକ୍ୟ ବି.ମାନେ (ଆର.ଆର. ୧୦୨୨) ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପାରାଦୀପ ଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ।