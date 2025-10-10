Advertisement
ଧରାପଡିଲା ସତ ! ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ IRB ଯବାନଙ୍କ ହାତ

 ଲୁହା ରଡ୍‌ରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଗ୍ୟାସ୍‌ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଲିକ୍‌ କରି ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଚତୁରତାର ସହ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶିବଶଙ୍କର ।

Crime News: ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କୋରାପୁଟ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଲେ  IRB ଯବାନ ଶିବଶଙ୍କର ପାତ୍ର । ଲୁହା ରଡ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବଶଙ୍କର ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପାରିବାରିକ ମାମଲା କାରଣରୁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ଫଳରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଶିବଶଙ୍କର । ଲୁହା ରଡ୍‌ରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଗ୍ୟାସ୍‌ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଲିକ୍‌ କରି ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଚତୁରତାର ସହ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶିବଶଙ୍କର । ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ OSAP କଲୋନୀ ଘରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପୋଡିଯାଇଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା ।

IRB ଯବାନ ଶିବଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଶିବଶଙ୍କର ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ।

