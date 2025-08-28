ପୂଜା ପାଇଁ କେହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି କି ? ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ୱର ଜାରି କଲେ ଡିସିପି
ପୂଜା ପାଇଁ କେହି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି କି ? ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ୱର ଜାରି କଲେ ଡିସିପି

ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେହି ବଳପୂର୍ବକ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍‌ କରି ଜଣାନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ଫୋନ୍‌ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:26 PM IST

କଟକ: ପାର୍ବଣରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ । କାରଣ କଟକରେ ବେଆଇନ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ ସାବାଡ୍‌ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । କଟକ ଡିସିପି ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଗଗତ କରିଛନ୍ତି ।

ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେହି ବଳପୂର୍ବକ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍‌ କରି ଜଣାନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ଫୋନ୍‌ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଭୟ ନକରି ଫୋନ କରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡିସିପି ଅପିଲ୍‌ କରିଛନ୍ତି । କଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ୨ଟି ମୋବାଇଲ୍‌ ନଂ ୭୩୨୮୦୭୭୩୨୪  ୮୪୮୦୫୧୩୦୦୭ ଫୋନ୍‌ କରନ୍ତୁ । ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଗୋପନ ରଖି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

