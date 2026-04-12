Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3175795
Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 12, 2026, 12:24 PM IST

Trending Photos

Rathayatra: ଅମାନିଆ ଇସ୍କନ। ବାରମ୍ବାର କରୁଛି ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ବାହାରେ ୮୦ ସ୍ଥାନରେ ଅତିଥିରେ ହୋଇଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଅତି କମରେ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା। ତେବେ ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୈଠକ। ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ,ତଥା ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ମୂଳ ପୀଠ ଆଧାରରେ ତିଥିରେ ହିଁ ଯାନି ଯାତ୍ରାପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ,ଦେଶ,ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୫ଟି ନୀତିକୁ ପାଳନ କରିବା ବିଧେୟ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ସମସ୍ତ ନୀତି ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟ,ଦେଶ,ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ମୂଳପୀଠ ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ତି ଥିରେ ନୀତି ପାଳନ ନେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। 

ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମେତ ଶ୍ରୀଙ୍ଗେରୀ ପୀଠ,କାଞ୍ଚି ପୀଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ମତ ରଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 19 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରେ ଇସ୍କନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଚିଠି ଅନୁସାରେ , ଭାରତ ଭିତରେ ଇସ୍କନ ,ତିଥିରେ ହିଁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ କହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ,ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି,କେବଳ ଦୁଇଟି ତିଥିରେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସି ପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ। ଅନ୍ୟଟି ରଥଯାତ୍ରା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ। ତେଣୁ ଏହି ଆଧାରରେ ପୁନଶ୍ଚ ଇସ୍କନ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯିବ। ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ ନୀତି ପାଳନ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍କନ ଚିଠି ଲେଖାଯିବ। ତେବେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବିଧେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ।ତିଥି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେସନ ହିସାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ ।ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା ।

Add Zee News as a Preferred Source

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

