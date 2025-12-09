Advertisement
Odisha News: ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବା ଦରକାର ଜରୁରୀ: ହାଇକୋର୍ଟ

କଟକ: ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧୂ ଭାବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ । ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ ରହୁଥ‌ିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ସହ ଲେଖ୍ ଜାଣୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:21 AM IST

Odisha News: କଟକ: ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧୂ ଭାବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ । ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ ରହୁଥ‌ିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ସହ ଲେଖ୍ ଜାଣୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆକୁ ପଢ଼ି ଏବଂ ଲେଖୁ ଜାଣିନଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ କୁ କିପରି ନିର୍ବାହ କରିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। 

ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଜାଣିଥିବା ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁ ହାଯାଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏସହ ଲେଖୁବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଳି ଏତେବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗତି କୁ ଆଡ଼େ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦରେ ବସିଥ‌ିବା ମହେଶ୍ଵର ଜେନାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ ନେଇ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଦେଇଥିବା ଆଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମତ ଦେବା ସହ

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପିଟିସନ୍‌କୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାମଲାରୁ ଜଣାଯାଇଛି, ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ମହେଶ୍ଵର ଜେନା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖ୍, ପଢ଼ି ଜାଣିନଥୁବା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାଲେଶ୍ଵର ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍‌ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।

ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖ୍, ପଢ଼ି ଜାଣିନଥୁବା ଦର୍ଶାଇ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ପଦକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍‌କୋର୍ଟରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା।

ଗୋଟିଏ ମାମଲା ଆବେଦନକାରୀ କରିଥ୍ ଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତର ଦ୍ବିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ। । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଗ କରାଗଲା ପରେ ଉଭୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥ ନା କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ଙ୍କ ଆଦେଶ କାଏମ୍ ରଖୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ ମହେଶ୍ଵର ଜେନା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।

ହାଇକୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପରେ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନର ଧାରା ୧୧(ବି)ରେ କୁହାଯାଇ ଇଛି କି ଯଦି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ି ଜାଣିନଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି ନୁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉ ଓଡ଼ିଆକୁ ପଢ଼ି ଏବଂ ଲେଖ୍ ଜାଣିନଥିବ ତାହେଳେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପଦରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ । କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପଦ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛତି ସତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖ୍ ଜାଣିଥୁବା ଦରକାର ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହି ଛନ୍ତି।

ହାଇକୋର୍ଟ ଏଠି ଦୁଇଟି ଯାକ ପିଟିସନ୍‌କୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାନି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ହାଇକୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଉଭୟ ପଢ଼ି ଏବଂ ଲେଖ୍ ଜାଣିବା ଲାଗି ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ।

