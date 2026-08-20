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ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ୩ଦିନ ଲାଗିବ- SRC

ଏସଆରସି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୬ ଜିଲ୍ଲାର ୩୪ଟି ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୧୨ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 20, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:30 PM IST
ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ୩ଦିନ ଲାଗିବ- SRC
Image Credit: ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୧୨ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି

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Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

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