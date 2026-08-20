ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ୩ଦିନ ଲାଗିବ- SRC

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି SRC । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର । ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁଛି । ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ଜଳସ୍ତର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆହୁରି ଖସିବ ଏବଂ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସ୍ତର । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସ୍ତର ରାତି ୩ଟାରେ ଅଧିକ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖସିବା ସହ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘାଇ ମରାମତି ଚାଲିଛି । ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ୩ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି SRC କହିଛନ୍ତି ।
ଏସଆରସି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୬ ଜିଲ୍ଲାର ୩୪ଟି ବ୍ଲକ ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୧୨ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Dry food distribution among flood-affected families in the villages of Talanagar and Sabira under Sora, providing essential support to people affected by the floods.@CMO_Odisha @SecyChief @ndmaindia @IPR_Odisha pic.twitter.com/fC9PEMjMNO
— SRC, Govt of Odisha (@SRC_Odisha) August 19, 2026
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହାୟତାର ହାତ ନେଇ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି #ODRAF, #NDRF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦଳ।@CMO_Odisha @SecyChief @ndmaindia @IPR_Odisha pic.twitter.com/B26uJkEfnS
— SRC, Govt of Odisha (@SRC_Odisha) August 19, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ, ରାଜ୍ୟରେ ୧୦୦୦ ମି.ମି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା । ଜୁନ୍ ୧ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦୬.୫ ମି.ମି. ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ୭୮୬.୫ ତୁଳନାରେ ୨୨୦ ମି.ମି. ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Realized weather during past 24 hours over the districts of Odisha. #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/gPY15BN4cp
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 20, 2026
Realized weather during past 24 hours over the districts of Odisha. #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/ausdbkCUqz
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 19, 2026