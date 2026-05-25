Berhampur Encounter: ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁଣି ଥରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର

Berhampur Encounter: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ ଦମନ ପାଇଁ ପୋଲିସର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ଅମ୍ବିକା ନଗରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୋଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆକ୍ରମଣର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଖସିପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଓ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି ।
The law and order situation in #Odisha is completely devastated ! Another barbaric incident occurred in Berhampur town https://t.co/9eBbBLpfC3 Ambika agar under Barabazar PS a Man was brutally chopped off with deadly weapons!
What's exactly going on in Odisha these days?
Double… pic.twitter.com/7sdiYoFS2i
— Amiya_Pandav ଅମିୟ ପାଣ୍ଡଵ Write n Fight (@AmiyaPandav) May 24, 2026
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରବିବାର ରାତି ୯ଟାରେ ଅମ୍ବିକା ନଗର ଛକରେ ଥିବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଳା ବେହେରା । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତିନିଜଣ ଯୁବକ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିପକାଇଥିଲେ। ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୫ ଚୋଟ ପଡ଼ିଛି। ଏମ୍କେସିଜିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଡା. ସରବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସପ୍ତାହକ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳା ଜାମିନ୍ରେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଥିଲେ । ପୂର୍ବଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ତନାଘନା କରି ଅପରାଧି ଗଜା ସାହୁକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଜଗାର ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବାରୁ ତାକୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଗତ ୧୬ ତାରିଖରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧି ଦିପୁନା ନାୟକଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା । ଦିପୁନା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ସେହିପରି ମୁକେଶ ସାହୁକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ।
